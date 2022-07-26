З початку року гральний бізнес приніс до держказни понад пів мільярда гривень

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“Станом на 26 липня до Держбюджету надійшло понад 773,143 млн грн від сплати за ліцензії різних видів та дозволів. Це приблизно 65% від запланованої річної суми, що передбачена Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», - наголосили у пресслужбі КРАІЛу.

Нагадаємо

Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей було створено у 2020 році як орган держрегулювання у сфері організації та проведення азартних ігор.



Місією КРАІЛа була задекларована “...інтеграція у світовий простір без загроз безпеці та національним інтересам України”.

Однак попри це нещодавно з комісії вигнали Бориса Баума, який, за інформацією журналістів, є проросійським лобістом грального бізнесу в Україні. Раніше він займав посаду Першого заступника голови Ради КРАІЛу та нібито саме за його проекцією під час війни в Україні була видана ліцензія на роботу проросійській компанії 1xBet. Принаймні про це заявила волонтерська розслідувальна спільнота Інформнапалм.

Додамо, що 1xBet досі працює в Україні, однак якщо службові особи КРАІЛу нададуть Бюро економічної безпеки копії документів, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу, при реальному порушенні законодавства з боку 1xBet КРАІЛ може анулювати їх ліцензію та задовольнити вимогу більше ніж 26 тисяч українців, які підписалися під петицією щодо закриття проросійського букмекера в Україні.