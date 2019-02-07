С начала года из-за аварии пострадали шесть работников шахты

"С начала 2019 года на угольной шахте произошла авария II категории, в результате которой шестеро работников получили травмы различной степени тяжести. Погибших при возникновении аварий II категории не было", - говорится в сообщении.



Также, при аварийных ситуациях в 2019 году медицинская помощь оказывалась девяти работникам.



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Напомним, в населенном пункте Тошковка Луганской области из-за обесточивания заблокированными под землей оказались почти 90 шахтеров. Кроме того, в компании добавили, что без электроэнергии также остались 2304 Жителей города Северодонецк в так называемых "новых" районах города. Северодонецкий РЭС тоже мобилизует своих работников и организует оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения горожанам.