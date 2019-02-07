З початку року через аварію постраждало шестеро працівників шахти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. З початку 2019 року на шахті сталася одна аварія II категорії, внаслідок якої постраждало шестеро працівників. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.
"З початку 2019 року на вугільній шахті сталася одна аварія II категорії, внаслідок якої шестеро працівників отримали травми різного ступеня тяжкості. Загиблих під час виникнення аварій II категорії не було", - йдеться в повідомленні.
Також, при аварійних ситуаціях у 2019 році медична допомога надавалася дев’ятьом працівникам.
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Нагадаємо, у населеному пункті Тошківка Луганській області через знеструмлення заблокованими під землею опинилися майже 90 шахтарів. Крім того, в компанії додали, що без електроенергії також залишилися 2304 Жителів міста Сєвєродонецьк у так званих “нових” районах міста. Сєвєродонецький РЕМ теж мобілізує своїх працівників та організовує оперативно-виїзні бригади для відновлення електропостачання містянам.