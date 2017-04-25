С начала года строители выполнили работ на сумму более 14 млрд грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39001 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101939 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155625 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116132 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112432 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104191 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107045 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153363 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С начала года строители выполнили работ на сумму более 14 млрд грн

С начала года строители выполнили работ на сумму более 14 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10987 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В январе-марте 2017 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 14,2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Государственной службой статистики Украины.

При этом общий объем работ по возведению зданий составил 8,17 млрд грн, из них 4,6 млрд грн пришлись на возведение жилых зданий, а 3,5 млрд грн - нежилых.

Индекс строительной продукции в январе-марте 2017 года по сравнению с январем-мартом 2016 года составил 119,4%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК" Киевгорстрой "ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.

Украинские Национальные Новости

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