С начала года строители выполнили работ на сумму более 14 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В январе-марте 2017 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 14,2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Государственной службой статистики Украины.
При этом общий объем работ по возведению зданий составил 8,17 млрд грн, из них 4,6 млрд грн пришлись на возведение жилых зданий, а 3,5 млрд грн - нежилых.
Индекс строительной продукции в январе-марте 2017 года по сравнению с январем-мартом 2016 года составил 119,4%.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК" Киевгорстрой "ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.