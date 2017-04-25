З початку року будівельники виконали робіт на суму понад 14 млрд грн

При цьому загальний обсяг робіт зі зведення будівель становив 8,17 млрд грн, з них 4,6 млрд грн припали на зведення житлових будівель, а 3,5 млрд грн – нежитлових.

Індекс будівельної продукції в січні–березні 2017 року порівняно із січнем–березнем 2016 року становив 119,4%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.