С начала работы Фонда стартапов зарегистрировано более 400 заявок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На сайте Украинского фонда стартапов, который будет выделять средства на определенные проекты, уже зарегистрировано 410 активных профилей с проектами заявок, а 50 из них уже полностью заполнены и представлены на рассмотрение. Об этом стало известно со страницы фонда в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на утро 10 декабря, уже зарегистрировано 410 активных профилей с проектами заявок, а 50 из них уже полностью заполнены и представлены на рассмотрение. На данный момент лишь 9 заявок из 50 полностью соответствуют Положению о грантовой программе Фонда", - говорится в сообщении.
В фонде напомнили, что прежде чем подать заявку надо внимательно прочитать соответствующие документы с требованиями к участию, а затем заполнить заявку, и обязательно - на украинском языке.
Напомним, 2 декабря, в Украине начал работать Фонд стартапов. На его работу заложили 440 миллионов.
Фонд финансирует все направления, кроме 4: азартные игры, производство и реализация опасных веществ, алкогольные и табачные изделия, а также военные и ядерные технологии.