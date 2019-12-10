С начала работы Фонда стартапов зарегистрировано более 400 заявок

"По состоянию на утро 10 декабря, уже зарегистрировано 410 активных профилей с проектами заявок, а 50 из них уже полностью заполнены и представлены на рассмотрение. На данный момент лишь 9 заявок из 50 полностью соответствуют Положению о грантовой программе Фонда", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что прежде чем подать заявку надо внимательно прочитать соответствующие документы с требованиями к участию, а затем заполнить заявку, и обязательно - на украинском языке.

Напомним, 2 декабря, в Украине начал работать Фонд стартапов. На его работу заложили 440 миллионов.

Фонд финансирует все направления, кроме 4: азартные игры, производство и реализация опасных веществ, алкогольные и табачные изделия, а также военные и ядерные технологии.