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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 11135 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103763 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103754 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116338 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146584 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147411 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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С начала работы Фонда стартапов зарегистрировано более 400 заявок

С начала работы Фонда стартапов зарегистрировано более 400 заявок

Киев  •  УНН

 • 9991 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На сайте Украинского фонда стартапов, который будет выделять средства на определенные проекты, уже зарегистрировано 410 активных профилей с проектами заявок, а 50 из них уже полностью заполнены и представлены на рассмотрение. Об этом стало известно со страницы фонда в Facebook, передает УНН.

"По состоянию на утро 10 декабря, уже зарегистрировано 410 активных профилей с проектами заявок, а 50 из них уже полностью заполнены и представлены на рассмотрение. На данный момент лишь 9 заявок из 50 полностью соответствуют Положению о грантовой программе Фонда", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что прежде чем подать заявку надо внимательно прочитать соответствующие документы с требованиями к участию, а затем заполнить заявку, и обязательно - на украинском языке.

Напомним, 2 декабря, в Украине начал работать Фонд стартапов. На его работу заложили 440 миллионов.

Фонд финансирует все направления, кроме 4: азартные игры, производство и реализация опасных веществ, алкогольные и табачные изделия, а также военные и ядерные технологии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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