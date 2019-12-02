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Маркарова пояснила, як працюватиме Український фонд стартапів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила, як працюватиме фонд стартапів та зазначила, що він максимально далекий від влади. Про це вона повідомила під час брифінгу з нагоди старту прийому заявок на фінансування Українським фондом стартапів, передає кореспондент УНН.

"Фонд працює максимально далеко від влади, саме так, як він і повинен працювати. Там є професійна наглядова рада, у якій меншість працівників від держави, а більшість працівників з самого ринку. Є велика кількість експертів, і процедура побудована таким чином, що від сьогоднішнього дня, я сподіваюсь, хтось вже заповнює заявку і подається на фінансування. Цей процес, з одного боку, формалізований і прозорий, а з іншого боку, відповідає критеріям подачі документів, потім класичного пітчінгу (презентація з метою пошуку інвесторів), потім розгляд і прийняття: прозоро і публічно, рішень про те, хто буде фінансуватись цим фондом", - розповіла Маркарова.

Міністр зазначила, що крім маленьких стартапів, потрібно розвивати інкубацію (підтримку стартапів на всіх етапах розвитку).

"Розвивати наше законодавство, що має зробити легким, прозорим і зрозумілим, відповідним до європейської директиви інвестування у венчурні інвестиції тут, для того, щоб не треба було структурувати ці угоди за кордоном, не треба було структурувати ці угоди з використанням різноманітних офшорних юрисдикцій. Зробити це в абсолютно правовий спосіб в Україні, щоб ми побачили наш ІТ-сектор саме тут, в Україні, а не тільки в експертних оцінках, а також у сплатах податків і у розвитку підвищення продуктивності в Україні", - додала Маркарова.

Голова наглядової ради Українського фонду стартапів Леся Севрук повідомила, що фонд фінансує усі напрямки, окрім 4: азартні ігри, виробництво та реалізація небезпечних речовин, алкогольні та тютюнові вироби і військові та ядерні технології.

Так, процедура подачі заявки максимально спрощена, і все можна зробити в електронному вигляді. Зазначається, що заявки можна подавати будь-коли, а не тільки у грудні, це буде постійний процес.

"Саме до кінця цього року, ми плануємо провести пітч-івент (презентації) по тим заявкам, що будуть подані першими, умовно до 15-17 грудня. Далі, будь ласка, подавайтесь", - зазначила Севрук.

Вона також повідомила, що наглядова складається з 7 людей, з яких, тільки 2 – це члени уряду, а всі інші представники ринку. Також були прийняті заявки 41 експерта, з яких вже 13 прийняли до вибіркової комісії, що буде проводити пітч-івенти.

Нагадаємо, в Україні започаткували фонд стартапів, який буде фінансово допомагати втілювати нові ідеї в Україні.

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