В Україні започаткували фонд стартапів: на його роботу заклали 440 мільйонів

ukru
18:19 • 50075 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 107519 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107761 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 156595 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130418 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 154249 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147359 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128780 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172448 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268861 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
50 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 97748 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106793 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 120964 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106318 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 87311 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 87311 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 156597 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 154251 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147360 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 50075 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 27458 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 24364 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106318 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113772 перегляди
Актуальне
В Україні започаткували фонд стартапів: на його роботу заклали 440 мільйонів

В Україні започаткували фонд стартапів: на його роботу заклали 440 мільйонів

Київ • УНН

 • 13443 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні, 2 грудня, в Україні починає працювати фонд стартапів. Про це під час брифінгу з нагоди старту прийому заявок на фінансування Українським фондом стартапів повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

“З сьогоднішнього дня починає працювати фонд стартапів. Це інструмент, який дозволяє нам в Україні підтримувати креативні команди з ідеями, які потребують ресурсів. Взагалі, в Україні величезна кількість підприємців — людей сміливих, які готові робити власну справу, створювати робочі місця, платити податки, створювати креативні речі, але їм не вистачає ресурсів. Адже в українській економіці, зараз ресурси, і кредитні, і будь-які інші — вони дуже дорогі”, — розповів Прем’єр.

Він зазначив, що це перший крок для створення інфраструктури, і ще багато роботи у сфері захисту інтелектуальної власності і в сфері розвитку умов для венчурного інвестування, але цей крок має привернути увагу до того, що в Україні все змінюється.

“Україна, як держава змінює свої підходи до роботи з молодими креативними підприємцями, які готові працювати в Україні. Це принципово, тому що ми будемо підтримувати ті стартапи, які готові реєструватись в Україні — реєструвати свої винаходи, продукти”, — сказав Гончарук.

Він також зазначив, що одна команда зможе отримати до 75 тисяч доларів на реалізацію свого стартапу.

“Ми прийняли рішення збільшити розмір цього фонду. Зараз він становитиме 440 мільйонів грн. Це, звичайно, не астрономічна цифра — це цифра, яка дозволяє нам видавати в руки максимум, там буде обмеження до 75 тисяч доларів на одну команду, на один стартап. Але, на нашу думку, це вже величезний крок вперед”, — Повідомив прем’єр.

Нагадаємо, 30 листопада, Гончарук анонсував програму фінансування українських стартапів.

Рішення про початок грантової програми фонду прийнято на засіданні Наглядової ради Українського фонду стартапів 27 листопада 2019 року. Датою старту прийому заявок оголошено 2 грудня 2019 року.

Фонд почав свою роботу в липні 2019 року. Протягом цього часу були розроблені процедури грантової програми та створено портал для прийому заявок.

Завдяки автоматизації операційних процесів процедура відбору заявок відбуватиметься в максимально стислі терміни та буде мінімізоване адміністративне втручання на всіх етапах розгляду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05