В Україні започаткували фонд стартапів: на його роботу заклали 440 мільйонів

“З сьогоднішнього дня починає працювати фонд стартапів. Це інструмент, який дозволяє нам в Україні підтримувати креативні команди з ідеями, які потребують ресурсів. Взагалі, в Україні величезна кількість підприємців — людей сміливих, які готові робити власну справу, створювати робочі місця, платити податки, створювати креативні речі, але їм не вистачає ресурсів. Адже в українській економіці, зараз ресурси, і кредитні, і будь-які інші — вони дуже дорогі”, — розповів Прем’єр.

Він зазначив, що це перший крок для створення інфраструктури, і ще багато роботи у сфері захисту інтелектуальної власності і в сфері розвитку умов для венчурного інвестування, але цей крок має привернути увагу до того, що в Україні все змінюється.

“Україна, як держава змінює свої підходи до роботи з молодими креативними підприємцями, які готові працювати в Україні. Це принципово, тому що ми будемо підтримувати ті стартапи, які готові реєструватись в Україні — реєструвати свої винаходи, продукти”, — сказав Гончарук.

Він також зазначив, що одна команда зможе отримати до 75 тисяч доларів на реалізацію свого стартапу.

“Ми прийняли рішення збільшити розмір цього фонду. Зараз він становитиме 440 мільйонів грн. Це, звичайно, не астрономічна цифра — це цифра, яка дозволяє нам видавати в руки максимум, там буде обмеження до 75 тисяч доларів на одну команду, на один стартап. Але, на нашу думку, це вже величезний крок вперед”, — Повідомив прем’єр.

Нагадаємо, 30 листопада, Гончарук анонсував програму фінансування українських стартапів.

Рішення про початок грантової програми фонду прийнято на засіданні Наглядової ради Українського фонду стартапів 27 листопада 2019 року. Датою старту прийому заявок оголошено 2 грудня 2019 року.

Фонд почав свою роботу в липні 2019 року. Протягом цього часу були розроблені процедури грантової програми та створено портал для прийому заявок.

Завдяки автоматизації операційних процесів процедура відбору заявок відбуватиметься в максимально стислі терміни та буде мінімізоване адміністративне втручання на всіх етапах розгляду.