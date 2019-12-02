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В Украине основали фонд стартапов: на его работу заложили 440 млн

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня, 2 декабря, в Украине начинает работать фонд стартапов. Об этом во время брифинга по случаю старта приема заявок на финансирование Украинским фондом стартапов сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"С сегодняшнего дня начинает работать фонд стартапов. Это инструмент, который позволяет нам в Украину поддерживать креативные команды с идеями, которые нуждаются в ресурсах. Вообще, в Украине огромное количество предпринимателей - людей смелых, готовых делать свое дело, создавать рабочие места, платить налоги, создавать креативные вещи, но им не хватает ресурсов. Ведь в украинской экономике, сейчас ресурсы и кредитные, и любые другие - они очень дорогие", - рассказал премьер.

Он отметил, что это первый шаг для создания инфраструктуры, и еще много работы в сфере защиты интеллектуальной собственности и в сфере развития условий для венчурного инвестирования, но этот шаг должен привлечь внимание к тому, что в Украине все меняется.

"Украина, как государство меняет свои подходы к работе с молодыми креативными предпринимателями, которые готовы работать в Украине. Это важно, потому что мы будем поддерживать те стартапы, которые готовы регистрироваться в Украине - регистрировать свои изобретения, продукты", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что одна команда сможет получить до 75 тыс. долларов на реализацию своего стартапа.

"Мы приняли решение увеличить размер этого фонда. Сейчас он составит 440 млн грн. Это, конечно, не астрономическая цифра - это цифра, которая позволяет нам выдавать в руки максимум, там будет ограничение в 75 тыс. долларов в одну команду, на один стартап. Но, по нашему мнению, это уже огромный шаг вперед", - сообщил премьер.

Напомним, 30 ноября, Гончарук анонсировал программу финансирования украинских стартапов.

Решение о начале грантовой программы фонда принято на заседании Наблюдательного совета Украинского фонда стартапов 27 ноября 2019 года. Датой старта приема заявок объявлено 2 декабря 2019 года.

Фонд начал свою работу в июле 2019 года. В течение этого времени были разработаны процедуры грантовой программы и создан портал для приема заявок.

Благодаря автоматизации операционных процессов процедура отбора заявок будет происходить в максимально сжатые сроки и будет минимизировано административное вмешательство на всех этапах рассмотрения.

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