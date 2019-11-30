Гончарук анонсує програму фінансування українських стартапів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У понеділок, 2 грудня, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсує програму фінансування українських стартапів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.
Як повідомили у КМУ, 2 грудня 2019 року відбудеться брифінг з нагоди старту прийому заявок на фінансування Українським фондом стартапів.
У заході візьмуть участь: Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова наглядової ради Українського фонду стартапів Леся Севрук.
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"Наприкінці 2019 року може відбутися перший Pitch-event (коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією). За його підсумками будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рішення про початок грантової програми фонду прийнято на засіданні Наглядової ради Українського фонду стартапів 27 листопада 2019 року. Датою старту прийому заявок оголошено 2 грудня 2019 року.
Фонд почав свою роботу в липні 2019 року. Протягом цього часу були розроблені процедури грантової програми та створено портал для прийому заявок.
Завдяки автоматизації операційних процесів процедура відбору заявок відбуватиметься в максимально стислі терміни та буде мінімізоване адміністративне втручання на всіх етапах розгляду.