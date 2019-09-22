Два українські стартапи змагатимуться на найбільшому у світі конкурсі екотехнологій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Еко-видобуток вуглекислого газу та унікальний спосіб переробки шин за допомогою електромагнітного поля - 21 вересня в Івано-Франківську визначили стартапи Carbominer та EcoTyre, що представлятимуть Україну у суперфіналі найбільшого у світі конкурсі “зелених” технологій ClimateLaunchpad в Амстердамі. Про це УНН повідомили у Міністерстві освіти та науки.
Переможцями стали наступні проєкти:
1 місце — Carbominer, технологія добування вуглекислого газу для його великих користувачів (наприклад, теплиці для квітів);
2 місце — EcoTyre, метод переробки шин, що базується на використанні електромагнітного поля;
3 місце — Atmosphere, система прогнозування та аналізу погоди за допомогою штучного інтелекту.
Загалом в Україні до національного фіналу змагань "зелених" бізнес-ідей ClimateLaunchpad долучилося 10 команд.
У Нідерландах українські команди, що зайняли 1 та 2 місця, змагатимуться з учасниками з 53 країн світу. Призами стане грошова винагорода (10 тис. та 5 тис. євро за 1, 2 місця відповідно) та участь у програмі Climate-KIC.
Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить кліматичний саміт молоді.