Два українські стартапи змагатимуться на найбільшому у світі конкурсі екотехнологій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Еко-видобуток вуглекислого газу та унікальний спосіб переробки шин за допомогою електромагнітного поля - 21 вересня в Івано-Франківську визначили стартапи Carbominer та EcoTyre, що представлятимуть Україну у суперфіналі найбільшого у світі конкурсі “зелених” технологій ClimateLaunchpad в Амстердамі. Про це УНН повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Переможцями стали наступні проєкти:

1 місце — Carbominer, технологія добування вуглекислого газу для його великих користувачів (наприклад, теплиці для квітів);

2 місце — EcoTyre, метод переробки шин, що базується на використанні електромагнітного поля;

3 місце — Atmosphere, система прогнозування та аналізу погоди за допомогою штучного інтелекту.

Загалом в Україні до національного фіналу змагань "зелених" бізнес-ідей ClimateLaunchpad долучилося 10 команд.

У Нідерландах українські команди, що зайняли 1 та 2 місця, змагатимуться з учасниками з 53 країн світу. Призами стане грошова винагорода (10 тис. та 5 тис. євро за 1, 2 місця відповідно) та участь у програмі Climate-KIC.

Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить кліматичний саміт молоді.

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