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Маркарова объяснила, как будет работать Украинский фонд стартапов

Маркарова объяснила, как будет работать Украинский фонд стартапов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министр финансов Оксана Маркарова объяснила, как будет работать фонд стартапов и отметила, что он максимально далек от власти. Об этом она сообщила во время брифинга по случаю старта приема заявок на финансирование Украинским фондом стартапов, передает корреспондент УНН.

"Фонд работает максимально далеко от власти, именно так, как он и должен работать. Там есть профессиональная наблюдательный совет, в которой меньшинство работников от государства, а большинство работников с самого рынка. Есть большое количество экспертов, и процедура построена таким образом, что от сегодняшнего дня, я надеюсь, кто-то уже заполняет заявку и подается на финансирование. Этот процесс, с одной стороны, формализованный и прозрачный, а с другой стороны, соответствует критериям подачи документов, затем классического питчинга (презентация с целью поиска инвесторов), затем рассмотрение принятия: прозрачной и публичной, решений о том, кто будет финансироваться этим фондом", - рассказала Маркарова.

Министр отметила, что кроме маленьких стартапов, нужно развивать инкубацию (поддержку стартапов на всех этапах развития).

"Развивать наше законодательство, должен сделать легким, прозрачным и понятным, соответствующим европейской директивы инвестирования в венчурные инвестиции здесь, для того, чтобы не надо было структурировать эти сделки за границей, не надо было структурировать эти сделки с использованием различных оффшорных юрисдикций. Сделать это в абсолютно правовым способом в Украине, чтобы мы увидели наш ИТ-сектор именно здесь, в Украине, а не только экспертные оценки, а также по уплате налогов и в развитии повышения производительности в Украине ", - добавила Маркарова.

Председатель наблюдательного совета Украинского фонда стартапов Леся Севрук сообщила, что фонд финансирует все направления, кроме 4: азартные игры, производство и реализация опасных веществ, алкогольные и табачные изделия и военные и ядерные технологии.

Так, процедура подачи заявки максимально упрощена, и все можно сделать в электронном виде. Отмечается, что заявки можно подавать в любое время, а не только в декабре, это будет постоянный процесс.

"Именно к концу этого года мы планируем провести питч-ивент (презентации) по тем заявкам, которые будут поданы первыми, условно до 15-17 декабря. Далее, пожалуйста, идите", - отметила Севрук.

Она также сообщила, что наблюдательный состоит из 7 человек, из которых только 2 - это члены правительства, а все остальные представители рынка. Также были приняты заявки 41 эксперта, из которых уже 13 приняли в избирательной комиссии, которая будет проводить питч-ивенты.

Напомним, в Украине начали фонд стартапов, который будет финансово помогать воплощать новые идеи в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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