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З початку роботи Фонду стартапів зареєстровано більше 400 заявок

З початку роботи Фонду стартапів зареєстровано більше 400 заявок

Київ • УНН

 • 9994 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. На сайті Українського фонду стартапів, що виділятиме кошти на певні проекти, вже зареєстровано 410 активних профілів з проектами заявок, а 50 з них вже повністю заповнено та подано на розгляд. Про це стало відомо зі сторінки фонду у Facebook, передає УНН.

"Станом на ранок, 10 грудня, вже зареєстровано 410 активних профілів з проектами заявок, а 50 з них вже повністю заповнено та подано на розгляд. На даний момент лише 9 заявок з 50 повністю відповідають Положенню про Грантову програму Фонду", - йдеться у повідомленні.

У фонді нагадали, що перш ніж подати заявку треба уважно прочитати відповідні документи з вимогами до участі, а потім заповнити заявку, і обов’язково – українською мовою.

Нагадаємо, 2 грудня, в Україні почав працювати Фонд стартапів. На його роботу заклали 440 мільйонів.

Фонд фінансує усі напрямки, окрім 4: азартні ігри, виробництво та реалізація небезпечних речовин, алкогольні та тютюнові вироби і військові та ядерні технології.

Українські Національні Новини

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