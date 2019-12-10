З початку роботи Фонду стартапів зареєстровано більше 400 заявок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На сайті Українського фонду стартапів, що виділятиме кошти на певні проекти, вже зареєстровано 410 активних профілів з проектами заявок, а 50 з них вже повністю заповнено та подано на розгляд. Про це стало відомо зі сторінки фонду у Facebook, передає УНН.
"Станом на ранок, 10 грудня, вже зареєстровано 410 активних профілів з проектами заявок, а 50 з них вже повністю заповнено та подано на розгляд. На даний момент лише 9 заявок з 50 повністю відповідають Положенню про Грантову програму Фонду", - йдеться у повідомленні.
У фонді нагадали, що перш ніж подати заявку треба уважно прочитати відповідні документи з вимогами до участі, а потім заповнити заявку, і обов’язково – українською мовою.
Нагадаємо, 2 грудня, в Україні почав працювати Фонд стартапів. На його роботу заклали 440 мільйонів.
Фонд фінансує усі напрямки, окрім 4: азартні ігри, виробництво та реалізація небезпечних речовин, алкогольні та тютюнові вироби і військові та ядерні технології.