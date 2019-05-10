С начала ООС уничтожили более 37,5 тыс. взрывоопасных предметов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100783 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105137 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107930 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109177 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134928 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113953 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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С начала ООС уничтожили более 37,5 тыс. взрывоопасных предметов

С начала ООС уничтожили более 37,5 тыс. взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

 • 10229 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. С начала проведения операции Объединенных сил по результатам проверок выявлено и уничтожено более 37 544 взрывоопасных предметов. Об этом говорится в ответе военной части А0135 на запрос журналиста УНН.

"В течение проведения ООС на наличие взрывоопасных предметов почти 895 га местности, более 21 км путей движения и 16,29 га акватории. По результатам проведенных проверок выявлено и уничтожено более 37 544 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В целом, согласно данным, с начала проведения Операции количество проведения работ по разминированию на территории ООС увеличилась в 1,2 раза.

Напомним, ранее Сергей Наев, который был командующим ООС, заявлял, что с начала Операции, не нарушая Минских договоренностей, Объединенные силы проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га, уничтожили 52655 взрывоопасных предметов.

Также УНН сообщал, что с начала проведения операции Объединенных сил ни однин квадратный метр территории в Донецкой и Луганской областях не вышел из-под контроля Украины.

Добавим, что 30 апреля 2018 формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.

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