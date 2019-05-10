С начала ООС уничтожили более 37,5 тыс. взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. С начала проведения операции Объединенных сил по результатам проверок выявлено и уничтожено более 37 544 взрывоопасных предметов. Об этом говорится в ответе военной части А0135 на запрос журналиста УНН.
"В течение проведения ООС на наличие взрывоопасных предметов почти 895 га местности, более 21 км путей движения и 16,29 га акватории. По результатам проведенных проверок выявлено и уничтожено более 37 544 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
В целом, согласно данным, с начала проведения Операции количество проведения работ по разминированию на территории ООС увеличилась в 1,2 раза.
Напомним, ранее Сергей Наев, который был командующим ООС, заявлял, что с начала Операции, не нарушая Минских договоренностей, Объединенные силы проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га, уничтожили 52655 взрывоопасных предметов.
Также УНН сообщал, что с начала проведения операции Объединенных сил ни однин квадратный метр территории в Донецкой и Луганской областях не вышел из-под контроля Украины.
Добавим, что 30 апреля 2018 формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.