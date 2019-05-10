З початку ООС знищили понад 37,5 тис. вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. З початку проведення операції Об’єднаних сил за результатом перевірок виявлено та знищено понад 37 544 вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться у відповіді військової частини А0135 на запит журналіста УНН.
"Протягом проведення ООС перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів майже 895 га місцевості, понад 21 км шляхів руху та 16,29 га акваторії. За результатом проведених перевірок виявлено та знищено більше 37 544 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
У цілому, згідно з даними, з початку проведення Операції кількість проведення робіт з розмінування на території ООС збільшилася у 1,2 раза.
Нагадаємо, раніше Сергій Наєв, який був командувачем ООС, заявляв, що з початку Операції, не порушуючи Мінських домовленостей, Об’єднані сили перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4576,7 га, знищили 52655 вибухонебезпечних предметів.
Також УНН повідомляв, що з початку проведення операції Об’єднаних сил жодного квадратного метру території у Донецькій та Луганській областях не вийшло з-під контролю України.
Додамо, що 30 квітня 2018 року формат АТО змінився на операцію Об’єднаних сил.