С начала конфликта в Донбассе освободили более 3,2 тысячи человек из плена боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала вооруженного конфликта на Донбассе из плена боевиков были освобождены 3233 человека. Об этом говорится в сообщении Антитеррористического центра при СБУ, передает УНН.
“По данным информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести в зоне проведения АТО начиная с 7 апреля 2014 значатся как найденные/освобожденные 3233 человека”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала года на Донбассе уничтожено более 500 взрывоопасных предметов.
В частности, в течение 2018 Украина выдала РФ 10 человек, подозреваемых в совершении преступлений.