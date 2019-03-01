З початку року на Донбасі знешкоджено понад 500 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Від початку 2019 року у Донецькій та Луганській областях було обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 306 гектарів території, вилучено та знешкоджено 516 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.
“Загалом від початку 2019 року піротехнічними підрозділами Головних управлінь ДСНС України у Донецькій та Луганській областях було обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 306 гектарів території, вилучено та знешкоджено 516 вибухонебезпечних предметів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулий 2018 рік працівниками ДСНС знешкоджено 144 тис. 123 вибухонебезпечні предмети.