С начала года на Донбассе уничтожено более 500 взрывоопасных предметов

КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала 2019 в Донецкой и Луганской областях были обследованы на наличие взрывоопасных предметов 306 гектаров территории, изъято и уничтожено 516 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.