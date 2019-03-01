С начала года на Донбассе уничтожено более 500 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала 2019 в Донецкой и Луганской областях были обследованы на наличие взрывоопасных предметов 306 гектаров территории, изъято и уничтожено 516 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Всего с начала 2019 года пиротехническими подразделениями Главных управлений ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях были обследованы на наличие взрывоопасных предметов 306 гектаров территории, изъято и уничтожено 516 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошлый 2018 работниками ГСЧС уничтожено 144 тыс. 123 взрывоопасных предмета.