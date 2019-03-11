З початку конфлікту на Донбасі звільнили понад 3,2 тисячі осіб з полону бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини. Про це йдеться у повідомленні Антитерористичного центру при СБУ, передає УНН.
“За даними інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або пропали безвісти в зоні проведення АТО починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені/звільнені 3233 людини”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку року на Донбасі знешкоджено понад 500 вибухонебезпечних предметів.
Зокрема, протягом 2018 року Україна видала РФ 10 осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.