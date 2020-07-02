С начала карантина украинцы заказали почти 55 тысяч посылок доставки лекарств через Укрпочту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. За последние 3 месяца украинцы заказали почти 55 тысяч посылок с медикаментами через новый сервис Укрпочты по доставке лекарств. Больше всего лекарств доставлено в сельскую местность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
“Мы ввели сервис доставки лекарств через Укрпочту еще в начале карантина. Это был важный шаг, чтобы защитить людей, и я благодарен всей команде Укрпочты за то, что несмотря на пандемию, кризис и другие риски, они не только продолжали работать в полном объеме, безопасно доставляя украинцам пенсии и другие социальные выплаты, но и внедряли новые продукты”, — сказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Сообщается, что самыми популярными медикаментами для доставки через Укрпочту стали сердечно-сосудистые, успокаивающие, обезболивающие, а также препараты для лечения поджелудочной железы и астмы. Кроме этого, большим спросом пользовался и парацетамол.
Так по статистике Укрпочты, больше лекарств был доставлен в сельскую местность. Например, почти 70% медикаментов, заказывались через сайт Liki24.com, были отправлены в села.
“На старте запуска услуги у нас было почти 500 заказов днем и сейчас количество отправлений в день увеличилось более, чем в два раза. Укрпочта уже сотрудничает с 38 аптеками и аптечными сетями и каждый может найти лучшую цену на нужные лекарства и получить их через Укрпочту”, — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса Укрпочты Валентин Олещенко.
Напомним, 23 марта Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому Укрпочте наравне с другими операторами почтовой связи разрешено доставлять лекарственные средства и сопутствующие товары. Исключение составляют лекарства, требующие особых условий хранения или в перечне наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, или сильнодействующие и ядовитыми лекарственными средствами.