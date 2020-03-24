Піша доступність відділень забезпечить безпеку отримання ліків - Загородній

"Уряд прийняв грамотне рішення, дозволивши всім операторам поштового зв'язку доставляти медичні препарати. Держава не допустила створення монополії, що в умовах пандемії - великий плюс. Наприклад, та ж "Нова пошта" має набагато більше відділень ніж "Укрпошта". В умовах жорсткого карантину, коли люди намагаються не виходити з дому без крайньої необхідності, дуже важливо, що відділення знаходяться практично в пішій доступності. В умовах конкурентної доставки ліків підвищиться оперативність і якість поштових послуг, а спрощення ліцензійних умов для виробників сприяє насиченню ринку дефіцитними товарами, зниженню вартості препаратів. Тепер, на мій погляд, уряду варто звернути увагу на те, щоб не було монополізації або змови виробників", - вважає експерт.

24 березня 2020 року, під час засідання, Кабінет міністрів України прийняв проект постанови про внесення змін до ліцензійних умов на здійснення господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту медичних препаратів. Документ дозволяє інтернет торгівлю ліками і поштову доставку препаратів кінцевого споживача. Спочатку уряд планував наділити монопольним правом доставки ліків єдиного оператора в особі "Укрпошти". Однак, з огляду на критику експертів, вніс у список поштових постачальників ліків 61 компанію - "Нову Пошту", "Делівері", "Делфакс", "Європошту" та інші.

У компанії "Нова Пошта" вітали постанову Кабміну, назвавши документ своєчасним і актуальним, завдяки якому вдасться зберегти здоров'я і життя мільйонів українців. Дозвіл на покупку ліків в інтернеті і поштову доставку препаратів стане дієвим інструментом запобігання поширенню інфекції. Люди більше не штурмуватимуть аптеки, де і ризикують підхопити вірус, а замість вимушених подорожей вулицями міст в пошуках ліків зможуть в комфортних і безпечних домашніх умовах замовити ліки і отримати посилку в найближчому відділенні.

"Наша компанія завжди ставила пріоритетом своєї діяльності принцип соціальної відповідальності. Хочу офіційно заявити, що на даний час "Нова Пошта" протестувала і адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу і доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни. Ми поділяємо ступінь відповідальності за життя і здоров'я мільйонів українців і гарантуємо якісне виконання взятих на себе зобов'язань", - заявив в офіційному прес-релізі співзасновник "Нової Пошти" В'ячеслав Клімов.