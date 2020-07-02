З початку карантину українці замовили майже 55 тисяч посилок доставки ліків через Укрпошту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. За останні 3 місяці українці замовили майже 55 тисяч посилок з медикаментами через новий сервіс Укрпошти з доставки ліків. Найбільше ліків було доставлено у сільську місцевість. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
“Ми запровадили сервіс доставки ліків через Укрпошту ще на початку карантину. Це був важливий крок, щоб захистити людей, і я вдячний всій команді Укрпошти за те, що незважаючи на пандемію, кризу та інші ризики, вони не лише продовжували працювати в повному об’ємі, безпечно доставляючи українцям пенсії та інші соціальні виплати, а й впроваджували нові продукти”, — сказав Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Повідомляється, найпопулярнішими медикаментами для доставки через Укрпошту стали серцево-судинні, заспокійливі, знеболювальні, а також препарати для лікування підшлункової залози та астми. Крім цього, значним попитом користувався і парацетамол.
Так за статистикою Укрпошти, найбільше ліків було доставлено у сільську місцевість. Наприклад, майже 70% медикаментів, що замовлялися через сайт Liki24.com, були відправлені у села.
“На старті запуску послуги у нас було майже 500 замовлень вдень, а зараз кількість відправлень щодня збільшилася більше, ніж удвічі. Укрпошта вже співпрацює із 38 аптеками та аптечними мережами і кожен може знайти найкращу ціну на потрібні ліки та отримати їх через Укрпошту”, — зазначив заступник генерального директора з розвитку бізнесу Укрпошти Валентин Олещенко.
Нагадаємо, 23 березня Кабінет Міністрів України схвалив постанову, згідно з якою Укрпошті на рівні з іншими операторами поштового зв’язку дозволено доставляти лікарські засоби та супутні товари. Виключення складають ліки, що потребують особливих умов зберігання або є в переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, чи є сильнодійними та отруйними лікарськими засобами.