С начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 2154 медика

"За все время пандемии заболели 10861 человек, из них 754 ребенка, а также 2154 медицинских работника. В общем выздоровели 1413 человек, а летальных случаев 272", - сказал Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на данный момент более 2000 медиков, болеющих коронавирусом. По каждому из них проводится эпидемиологическое расследование.