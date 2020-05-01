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З початку епідемії на COVID-19 в Україні захворіли 2154 медики

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. З початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли 2154 медики та 754 дитини. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

З початку епідемії на COVID-19 в Україні захворіли 2154 медики

“За весь час пандемії захворіли 10 861 людина, з них 754 дитини, а також 2154 медичних працівники. Загалом одужало 1413 осіб, а летальних випадків 272”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні наразі понад 2 тисячі медиків, які хворіють на коронавірус. По кожному з них проводиться епідеміологічне розслідування.

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