С начала суток в зоне АТО зафиксировано два обстрела позиций ВСУ

"На линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня. Российско-оккупационныи группировка не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм.

"Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе.

Напомним, за сутки в зоне АТО ранен один украинского военного.