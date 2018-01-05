З початку доби в зоні АТО зафіксовано два обстріли позицій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші, зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, передає УНН.
"На лінії зіткнення знову немає повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Донецькому напрямку, на світанку, бойовики з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли наших оборонців поблизу шахти Бутівка, а опівдні випустили у цьому ж районі 6 мін калібру 82-мм.
"Українські військовослужбовці на провокації ворога не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, за добу в зоні АТО поранено одного українського військового.