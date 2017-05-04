С начала суток в зоне АТО ранены трое украинских военных

"Российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток враг 24 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении, из артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-миллиметровых минометов противник бил по позициям в районе Попасной. С противотанкового ракетного комплекса и автоматических гранатометов бил по опорным пунктам рядом Новозвановка, а из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям вблизи Крымского. Из стрелкового оружия враг обстрелял защитников Валуйского.

"На донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и пулеметов крупного калибра противник вел огонь по защитникам Луганского, а с 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов - по защитника Зайцева. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил по позициям рядом Авдеевки и шахты "Бутовка". С противотанковых гранатометов противник обстреливал наших воинов под Новгородским", - отметили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что на приморском направлении, 82-миллиметровые минометы враг применял по позициям неподалеку Гнутово. С минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Марьинки, а из противотанковых гранатометов - по позициям под Павлополь, Богдановкой и Красногоровка. Из стрелкового оружия и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам морских пехотинцев в районе Водяного. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Новоселовки Второй.

"С начала суток трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - добавили в штабе.

Напомним, представители Орлоя постоянно меняют передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.