З початку доби в зоні АТО поранено трьох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З початку доби бойовики 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України в зоні АТО, троє українських військових отримали поранення. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на луганському напрямку, з артилерійських систем калібру 122-мм та 120-міліметрових мінометів противник гатив по позиціях в районі Попасної. З протитанкового ракетного комплексу та автоматичних гранатометів бив по опорних пунктах поруч Новозванівки, а з великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях поблизу Кримського. Зі стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Валуйського.
“На донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та кулеметів великого калібру противник вів вогонь по захисниках Луганського, а з 82-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів — по оборонцях Зайцевого. 82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосував по позиціях поруч Авдіївки та шахти "Бутівка". З протитанкових гранатометів противник обстрілював наших воїнів під Новгородським”, — наголосили у штабі.
Також у прес-центрі відзначили, що на приморському напрямку, 82-міліметрові міномети ворог застосовував по позиціях неподалік Гнутового. З мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Мар’їнки, а з протитанкових гранатометів — по позиціях під Павлополем, Богданівкою та Красногорівкою. Зі стрілецької зброї та кулеметів великих калібрів противник бив по опорних пунктах морських піхотинців в районі Водяного. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Новоселівки Другої.
“З початку доби троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — додали у штабі.
Нагадаємо, представники ОРЛО постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.