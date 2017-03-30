С начала суток в зоне АТО ранены трое украинских военных

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины.С начала суток зафиксировано 37 обстрелов наших позиций. Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Трое украинских защитников получили ранения, еще один - боевую травму", - отметили в штабе.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, еще трое получили ранения .