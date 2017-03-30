З початку доби в зоні АТО поранено трьох українських військових

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КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО троє українських військовослужбовців отримали поранення та ще один боєць отримав бойові травми. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook, передає УНН.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. З початком доби зафіксовано 37 обстрілів наших позицій. Аби подавити вогневу активність противника українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Троє українських захисників отримали поранення, ще один – бойову травму", - зазначили в штабі.

Як повідомляв УНН, 29 березня внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

Українські Національні Новини

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