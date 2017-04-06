С начала суток в зоне АТО ранен один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций сил АТО, был ранен один украинский военнослужащий, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-террористические подразделения продолжают цинично нарушать режим "Тишины". С начала суток враг совершил 14 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины... Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на донецком направлении, по защитниках Авдеевки, враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вблизи Мариуполя, по нашим позициям в районе Павлополь, враг бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По опорным пунктам в районе Водного и Широкино, вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.
Также в штабе сообщили, что на луганском направлении, позиции вблизи Новоалександровки, враг обстреливал из гранатометов.
"Чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Павлополь, силы АТО открыли огонь из стрелкового оружия", - добавили в сообщении.
Напомним, 5 апреля боевики обстреляли украинских военных из минометов 82 калибра вблизи Авдеевки .