З початку доби в зоні АТО поранено одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З початку доби бойовики здійснили 14 обстрілів по позиціям сил АТО, було поранено одного українського військовослужбовця, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Російсько-терористичні підрозділи продовжують цинічно порушувати режим "Тиші".З початку доби ворог здійснив 14 обстрілів позицій Збройних Сил України...Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення“, — йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що на донецькому напрямку, по захисниках Авдіївки, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Поблизу Маріуполя, по наших позиціях в районі Павлополя, ворог гатив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По опорних пунктах в районі Водяного та Широкиного, вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї”, — зазначили у штабі.
Також у штабі повідомили, що на луганському напрямку, позиції поблизу Новоолександрівки, ворог обстрілював з гранатометів.
“Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Павлополя, сили АТО відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 5 квітня бойовики обстріляли українських військових з мінометів 82 калібру поблизу Авдіївки.