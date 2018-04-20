С начала суток на Донбассе погиб один украинский военный

"К сожалению, вследствие вражеского огня сегодня, 20 апреля, погиб один украинский защитник 1981 года рождения. Кроме этого один наш защитник получил ранения. Он был доставлен в военно-медицинский госпиталь и ему была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья нашего защитника оценивается как тяжелое", - сообщил Гуцуляк.



Гуцуляк отметил, что с начала суток на Донбассе ситуация обострилась - с полуночи и до 9 утра было зафиксировано 8 прицельных обстрелов позиций ВСУ.



Как сообщал УНН, боевики обстреляли позиции неподалеку Лебединского с реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".