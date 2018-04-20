З початку доби на Донбасі загинув один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З початку доби, внаслідок обстрілів позицій Збройних сил України, загинув один український військовий, ще один зазнав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"На жаль, унаслідок ворожого вогню сьогодні, 20 квітня, загинув один український захисник 1981 року народження. Окрім цього один наш захисник отримав поранення. Його було доставлено до військово-медичного госпіталю та надано медичну допомогу. Стан здоров'я нашого захисника оцінюється як важкий", - повідомив Гуцуляк.
Гуцуляк відзначив, що з початку доби на Донбасі ситуація загострилась – з опівночі і до 9 ранку було зафіксовано 8 прицільних обстрілів позицій ЗСУ.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли позиції неподалік Лебединського із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".