С начала суток на Донбассе тихо

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска огонь не открывали. Украинские защитники продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ .



Кроме того, Президент добавил, что аппетиты России не ограничиваются только Украиной.

Как сообщал УНН, 25 февраля российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин.