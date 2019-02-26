З початку доби на Донбасі тихо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. З початку поточної доби, станом на 12.00 російсько-окупаційні війська на Донбасі вогонь не відкривали. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"З початку поточної доби, станом на 12.00 російсько-окупаційні війська вогонь не відкривали. Українські захисники продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, Порошенко заявив про реальну загрозу повномасштабної агресії з боку РФ.
Крім того Президент додав, що апетити Росії не обмежуються лише Україною.
Як повідомляв УНН, 25 лютого російські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру, витративши 85 снарядів та мін.