С начала суток боевики применили на Донбассе БМП и гранатометы

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.



Как отмечается, оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Павлополь. Потерь среди защитников Украины нет.



Напомним, за минувшие сутки в зоне ООС было ранено четверо боевиков



