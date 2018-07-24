С начала суток боевики применили на Донбассе БМП и гранатометы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. С начала текущих суток боевики 6 раз обстреливали позиции украинских военных, применив стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Павлополь. Потерь среди защитников Украины нет.
Напомним, за минувшие сутки в зоне ООС было ранено четверо боевиков