З початку доби бойовики застосували на Донбасі БМП та гранатомети
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. З початку поточної доби бойовики 6 разів обстрілювали позиції українських військових, застосувавши стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.
"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед захисників України немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Південне, Павлопіль. Втрат серед захисників України немає.
Нагадаємо, минулої доби у зоні ООС було поранено чотирьох бойовиків