З початку доби бойовики застосували на Донбасі БМП та гранатомети

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед захисників України немає", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Південне, Павлопіль. Втрат серед захисників України немає.



Нагадаємо, минулої доби у зоні ООС було поранено чотирьох бойовиків



