С начала суток боевики уже 5 раз обстреляли украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. С начала сегодняшних суток боевики на Донбассе уже 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С полуночи зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов по опорным пунктам Объединенных сил. С гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы защитников н.п. Светлодарск, Луганское, Пески, Водяное, Лебединское", - сообщил Гуцуляк.
Потерь среди наших украинских военнослужащих с начала текущих суток нет.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 17 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня потерь среди защитников Украины не допущено.