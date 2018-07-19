С начала суток боевики уже 5 раз обстреляли украинских военных

"С полуночи зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов по опорным пунктам Объединенных сил. С гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы защитников н.п. Светлодарск, Луганское, Пески, Водяное, Лебединское", - сообщил Гуцуляк.



Потерь среди наших украинских военнослужащих с начала текущих суток нет.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 17 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня потерь среди защитников Украины не допущено.



