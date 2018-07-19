З початку доби бойовики вже 5 разів обстріляли українських військових

"З опівночі зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів по опорним пунктам Об’єднаних сил. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли оборонців н.п. Світлодарськ, Луганське, Піски, Водяне, Лебединське", - повідомив Гуцуляк.



Втрат серед наших українських військовослужбовців від початку поточної доби немає.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 17 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 3 рази із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню втрат серед захисників України не допущено.



