С начала суток боевики уже 5 раз обстреляли позиции ВСУ

"По состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил", - сообщил Праута.



В частности, на Луганском направлении с начала суток снова состоялся краткосрочный обстрел позиций украинских военных в районе Крымского, на этот раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Донецком направлении российско-террористические войска обстреляли защитников Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.



Все обстрелы произошли ночью и под утро, преимущественно противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а под Талаковкой и Широкино - еще и гранатометы. Огонь Вооруженные Силы Украины не открывали, потерь среди наших военных нет.



Напомним, 21 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза с запрещенного минского договоренностями вооружения.



