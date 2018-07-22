С начала суток боевики уже 5 раз обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. С начала сегодняшних суток боевики уже 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.
"По состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил", - сообщил Праута.
В частности, на Луганском направлении с начала суток снова состоялся краткосрочный обстрел позиций украинских военных в районе Крымского, на этот раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Донецком направлении российско-террористические войска обстреляли защитников Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.
Все обстрелы произошли ночью и под утро, преимущественно противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а под Талаковкой и Широкино - еще и гранатометы. Огонь Вооруженные Силы Украины не открывали, потерь среди наших военных нет.
Напомним, 21 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза с запрещенного минского договоренностями вооружения.