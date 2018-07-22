З початку доби бойовики вже 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

"Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил", - повідомив Праута.



Зокрема, на Луганському напрямку з початком доби знову відбувся короткотривалий обстріл позицій українських військових в районі Кримського, цього разу з гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська обстріляли захисників Талаківки, Водяного, Широкиного та Гнутового.



Усі обстріли відбулися вночі та під ранок, переважно противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а під Талаківкою та Широкиним — ще й гранатомети. Вогонь у відповідь Збройні Сили України не відкривали, втрат серед наших військових немає.



Нагадаємо, 21 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



