С начала суток боевики один раз обстреляли позиции ООС

"По имеющейся информации, с начала суток по состоянию на 12.00 состоялся 1 обстрел. Около 11 часов враг выпустил 3 мины калибра 82 мм по нашим позициям в районе населенного пункта Кряковка, что на Луганском направлении. По состоянию на сейчас потерь в рядах Объединенных сил нет, украинские военные полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения ", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, 29 января российские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.



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