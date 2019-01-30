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ООС: бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. 29 січня російські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ”): "з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське;
з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту Катеринівка;
з великокаліберних кулеметів – в районі селища Луганське;
з мінометів калібру 82 мм. та великокаліберних кулеметів гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Хутір Вільний".

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися:
"з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка;
з автоматичних гранатометів – поблизу селища Богданівка;
з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове;
з гранатометів різних систем – поблизу селища Новомихайлівка".

Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 29 січня, чотирьох бойовиків знищено, шестеро отримали поранення.

Додається, що "українськими захисниками знищено військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами противника".

Також, в ході розвідувальних заходів на Докучаєвському напрямку було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено: "ПТРК "Фагот" – 1шт.;
РПГ-18 – 1шт.;
НСВ-12,7 "Утьос" – 1 шт".

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

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