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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81747 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 102901 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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ООС: боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных

ООС: боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных

Киев  •  УНН

 • 7413 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. 29 января российские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север”): “из минометов калибра 82 мм. — в районе поселка Крымское;
из минометов калибра 82 мм. — в районе населенного пункта Екатериновка;
из крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Луганское;
из минометов калибра 82 мм. и крупнокалиберных пулеметов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Хутор Вольный ”.

В полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” обстрелы позиций наших защитников велись:
“из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе города Авдеевка;
из автоматических гранатометов — вблизи поселка Богдановка;
из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Гнутово;
из гранатометов различных систем — вблизи поселка Новомихайловка”.

Вследствие преступных обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства.
По данным разведки, 29 января, четырех боевиков уничтожено, шестеро получили ранения.

Добавляется, что “Украинскими защитниками уничтожено военный грузовик „КАМАЗ“ с вооружением и материально-техническими средствами противника”.

Также, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении было обнаружено и ликвидировано засаду противника и захвачено: “ПТРК” Фагот “- 1шт .;
РПГ-18 — 1шт .;
НСВ-12,7 „Утес“ — 1 шт ”.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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