З початку доби бойовики один раз обстріляли позиції ООС

"За наявною інформацією, від початку доби станом на 12.00 відбувся 1 обстріл. Близько 11-ї години ворог випустив 3 міни калібру 82 мм по наших позиціях в районі населеного пункту Кряківка, що на Луганському напрямку. Станом на зараз втрат у лавах Об’єднаних сил немає, українські військові повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, 29 січня російські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



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