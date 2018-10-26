С начала суток боевики один раз обстреляли позиции ООС

"С начала этого периода, по состоянию на 11 часов зафиксировано 1 случай открытия российско-оккупационными войсками огня на Луганском направлении. С 8.30 противник в течение более получаса провоцировал наших военных неподалеку от Крымского, ведя огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по направлению оккупированного населенного пункта Сокольники", - говорится в сообщении.



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Наши военные огонь не открывали, добавили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, 25 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время этого 4 раза были применены вооружения, запрещенные минскими договоренностями.