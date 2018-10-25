За добу бойовики 5 разів обстріляли сили ООС, одного військового поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню, 2 з них – із застосуванням озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
"Найбільшу активність противника зафіксовано поблизу Світлодарська, де противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП і станкових гранатометів. Міномети 82 калібру, гранатомети та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосували проти захисників Луганського. Підрозділи, що обороняються, для припинення вогневої активності ворога застосовували чергові вогневі засоби. Втрат на цьому напрямку немає", - сказано у повідомлені.
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Зафіксовано ворожий вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Гнутове.
Внаслідок бойових дій, на Донецькому напрямку, поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових.