ООС: бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що: “Окремо зазначимо, що ворожі міни 120-го калібру впали на території села Водяне на Маріупольському напрямку. Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Камянка, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів”.

“Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, підрозділи Об’єднаних сил адекватно і гідно відповідали. За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох окупантів. Поточної доби противник тричі обстріляв наші позиції, в районах Авдіївки, Красногорівки і Гнутового. Важке озброєння не застосовувалось. Один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.