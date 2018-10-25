ООС: бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. 24 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 4 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що: “Окремо зазначимо, що ворожі міни 120-го калібру впали на території села Водяне на Маріупольському напрямку. Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Камянка, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів”.

“Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, підрозділи Об’єднаних сил адекватно і гідно відповідали. За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох окупантів. Поточної доби противник тричі обстріляв наші позиції, в районах Авдіївки, Красногорівки і Гнутового. Важке озброєння не застосовувалось. Один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.

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