ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. 24 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 4 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что: “Отдельно отметим, что враждебные мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении. Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Свободный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Огневое воздействия из минометов 82-го калибра получили защитники Павлополь и Гнутово, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”.
“Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вокруг хутора Вольный, что на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил адекватно и достойно отвечали. По данным разведки, в течение суток, было уничтожено трое оккупантов. В текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции, в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, — сообщили в пресс-центре ООС.