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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 19274 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109735 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117801 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156437 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148737 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138603 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129318 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174481 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118168 просмотра

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ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 8409 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. 24 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 4 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что: “Отдельно отметим, что враждебные мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении. Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Свободный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Огневое воздействия из минометов 82-го калибра получили защитники Павлополь и Гнутово, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”.

“Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вокруг хутора Вольный, что на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил адекватно и достойно отвечали. По данным разведки, в течение суток, было уничтожено трое оккупантов. В текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции, в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, — сообщили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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